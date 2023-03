Od tej daty nowelizacja wprowadza nową definicję emerytury podstawowej w systemie rolniczego ubezpieczenia społecznego. Po zmianach świadczenie to zostało powiązane z najniższą emeryturą z ZUS i wynosi 90 proc. najniższej emerytury w powszechnym systemie emerytalnym. Natomiast do tej pory emerytura podstawowa z KRUS była ustalona kwotowo i waloryzowana – do końca lutego wynosiła 1084,58 zł (dla porównania minimalna emerytura z ZUS – 1338,44 zł). Od dziś w związku z waloryzacją tej ostatniej i zmianą definicji wprowadzoną omawianą nowelizacją emerytura podstawowa z KRUS wyniesie 1429,60 zł brutto (90 proc. z kwoty 1588,44 zł brutto). Oznacza to wzrost tego świadczenia o 345,02 zł.