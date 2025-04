W zeszłym roku na półkach sklepowych sieci Lidl na 28 rynkach zagranicznych znalazły się polskie towary o wartości ponad 6,8 mld zł. Dominują produkty spożywcze: nabiał, mięso oraz owoce i warzywa.

Jak poinformowała niemiecka sieć, w roku obrotowym 2024 wartość eksportu polskich produktów w ramach tej marki przekroczyła 6,8 mld zł. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 7 lat sieć wyeksportowała za granicę krajowe produkty o wartości ponad 32 mld zł.

Pod koniec zeszłego roku w rozmowie z DGP prezes Lidl Polska Włodzimierz Wlaźlak oceniał, że w 2023 r. wartość dodana wygenerowana przez firmy, których towary są oferowane w Lidl Polska oraz ich dostawców przekroczyła 19 mld zł.

- Dzięki współpracy z nami wielu producentów nie tylko zaistniało w całej Polsce, i to na własnych warunkach, ale również dotarło na rynki zagraniczne – tylko dzięki Lidlowi w zeszłym roku ponad 300 polskich firm sprzedało swoje towary w 28 krajach za 6,5 mld zł – zaznaczał szef polskiego oddziału sieci.

Jakie polskie produkty są cenione za granicą?

Jak mówi Wojciech Grohn, członek zarządu Lidl Polska, polskie produkty – w szczególności nabiał, mięso oraz owoce i warzywa – charakteryzują się wysoką jakością.

Największym uznaniem za granicą pod względem wartościowym oraz ilościowym cieszyło się polskie mięso i wędliny, nabiał, mrożonki, ciastka i słone przekąski oraz pieczyw

Z działu nabiał na zagraniczne rynki – m.in. do Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii, Bułgarii i Serbii – trafia m.in. serek wiejski, masło, kefir malinowy, maślanka naturalna, śmietana, jogurty czy mleko.

Top 5 rynków eksportowych dla Lidl Polska i polskich dostawców w ujęciu wartościowym i ilościowym stanowiły w 2024 roku: Rumunia, Słowacja, Czechy, Litwa i Węgry.

Lidl Polska działa na polskim rynku od ponad 20 lat. W Polsce ma sieć ponad 900 sklepów. Dla porównania konkurencyjna Biedronka posiada 3,7 tys. punktów sprzedaży w Polsce, a Dino – 2,5 tys.

Żywność podstawą polskiego eksportu

W 2024 r. eksport artykułów rolno-spożywczych z Polski wyniósł 53,5 mld euro, co stanowiło wzrost o 2,7 proc. w porównaniu z 2023 rokiem. To kolejny rekordowy rok dla polskiego eksportu żywności. Udział branży rolno-spożywczej w całym polskim eksporcie wzrósł z 14,8 proc. w 2023 r. do 15,3 proc. w 2024 r.

W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych dominowało mięso oraz przetwory mięsne. Polska eksportuje również zboża, owoce, warzywa, słodycze i nabiał,

Największymi odbiorcami polskich produktów rolno-spożywczych poza UE były Wielka Brytania, Ukraina, Stany Zjednoczone, Turcja, a także Szwajcaria, Izrael i Algieria.