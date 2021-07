Aby rolnicy łatwiej przełknęli ten koszt, resort rolnictwa obiecuje wspieranie zakupu żywności ekologicznej w placówkach oświatowych. Plantatorzy mają jednak wątpliwości co do skuteczności tych zmian. ‒ Skoro pieniędzmi uzyskanymi z opłaty ma zarządzać państwowa instytucja, czyli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, można stwierdzić, że to po prostu dodatkowy podatek. Wątpliwości może też budzić sposób wykorzystania tych środków. Cel jest szczytny, ale efektywniej byłoby przeznaczyć te pieniądze na rozwój produkcji ekologicznej, jak robi się to we Włoszech, oraz zmianę świadomości konsumentów. To oni bowiem trwale kształtują popyt na rynku – ocenia Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.