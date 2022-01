Z perspektywy polskich regulacji istotniejsza jest jednak dokonana w wyroku interpretacja „obiektywnych powodów”, które mają uzasadniać możliwość długotrwałego zatrudnienia terminowego. TSUE podkreślił, że pojęcie to należy rozumieć jako odniesienie do precyzyjnych i konkretnych okoliczności charakteryzujących określoną działalność, która uzasadnia wykorzystanie kolejnych umów na czas określony. Okoliczności te mogą wynikać np. ze szczególnego charakteru wykonywanych zadań lub z realizacji słusznych celów polityki społecznej państwa. Przepis krajowy, który ograniczałby się do ogólnego i abstrakcyjnego zezwolenia na korzystanie z kolejnych umów terminowych, nie byłby zgodny z tymi wymogami. Nie pozwala bowiem na wskazanie obiektywnych i przejrzystych kryteriów umożliwiających sprawdzenie, czy ponowne zawarcie takich umów służy zaspokojeniu rzeczywistego zapotrzebowania oraz czy rzeczywiście jest ono niezbędne. Taki przepis może prowadzić do nadużywania kontraktów terminowych i jest niezgodny z celem dyrektywy.