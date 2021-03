Zdaniem RPO konieczne wydaje się też zobowiązanie prowadzących platformy do udostępniania PIP wykazu podmiotów współpracujących (przyjmujących zlecenia do wykonania). Ułatwiłoby to identyfikowanie firm korzystających z takiego modelu usług. Rzecznik podkreśla, że to uprawnienie podobne do tego, które już przysługuje Inspekcji Transportu Drogowego i Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przedsiębiorców, którym zleca się przewóz osób.