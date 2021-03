Spada zapotrzebowanie przede wszystkim na pracowników obsługi klienta . PKO zamknął w ubiegłym roku co dziesiątą placówkę. W przypadku oddziałów korporacyjnych kłódkę zawieszono na niemal co czwartym. To, co dotąd robili ludzie, przejmują roboty. Największy bank na naszym rynku podaje, że liczba operacji wykonywanych przez maszyny w IV kw. 2020 r. zbliżała się do 12 mln. Była pięć razy większa niż rok wcześniej.