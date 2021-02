Mikołaj Pawlak dodaje, że do jego biura wpływają liczne skargi na osoby świadczące usługi psychologiczne. – Często w mojej ocenie skargi te są zasadne, jednakże, jeżeli nie doszło do popełnienia przestępstwa, osoby świadczące takie usługi nie ponoszą żadnej odpowiedzialności dyscyplinarnej, co uważam za niedopuszczalne – zaznacza. I podkreśla, że uregulowanie tego zawodu jest konieczne zarówno ze względu na samych psychologów, jak i na osoby korzystające z ich pomocy