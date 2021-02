O zadbanie o rozwój dekarstwa od dawna walczyło Polskie Stowarzyszenie Dekarzy. Było bowiem nikłe zainteresowanie nauką tego zawodu. Jedną z głównych przyczyn było to, że szkoła branżowa I stopnia w zawodzie dekarz nie dawała możliwości kontynuowania nauki, dlatego co roku do zawodu wchodziło góra 50 osób, co stanowiło zaledwie promil potrzeb. Teraz po jej skończeniu będzie można iść do technikum albo szkoły branżowej II stopnia.