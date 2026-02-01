Urlop okolicznościowy 2026 – zasady, przepisy i prawo pracy

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę to nie tylko obowiązki, ale i przywileje. Jednym z nich jest urlop okolicznościowy. To dodatkowy czas wolny, który nie pomniejsza puli urlopu wypoczynkowego. Przysługuje w związku z pewnymi ważnymi wydarzeniami rodzinnymi lub losowymi. Ich wymiar jest ściśle określony w przepisach.

Komu przysługuje 1 dzień urlopu okolicznościowego? [LISTA]

Prawo wskazuje, kiedy pracownik ma prawo do jednego dnia urlopu okolicznościowego. Zgodnie z przepisami dotyczy to takich wydarzeń, jak:

ślub dziecka,

zgon i pogrzeb rodzeństwa, teściów, dziadków, a także osób, które pozostawały pod bezpośrednią opieką lub na Twoim utrzymaniu.

2 dni urlopu okolicznościowego: Śmierć bliskiej osoby, ślub i narodziny dziecka

Większy wymiar wolnego, czyli dwa dni, przysługuje w przypadku najważniejszych wydarzeń życiowych. Należy do nich:

własny ślub,

narodziny dziecka,

śmierć i pogrzeb małżonka, dziecka, rodziców, ojczyma lub macochy.

Jak zgłosić urlop okolicznościowy? Terminy i niezbędne dokumenty

Zatrudniony co do zasady powinien poinformować pracodawcę o swojej planowanej nieobecności w firmie. Dotyczy to przykładowo urlopu związanego z planowanym ślubem lub pogrzebem. Przepisy przewidują od tej zasady wyjątek. Jeśli okoliczność uzasadniająca urlop wystąpiła nagle i była niemożliwa do przewidzenia, pracownik może poinformować przełożonego o swojej nieobecności niezwłocznie, jednak nie później niż do drugiego dnia nieobecności.

Ważne Pracodawca ma prawo poprosić pracownika o dokument potwierdzający zdarzenie. Przykładowo o odpis aktu zgonu, aktu małżeństwa lub aktu urodzenia dziecka (do wglądu).

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy – jak obliczyć pensję?

Urlop okolicznościowy rozliczany jest na tych samych zasadach, co wypoczynkowy. Oznacza to, że pracownik zachowuje prawo do wypłaty 100% wynagrodzenia za każdy z tych dni.