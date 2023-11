Wielkimi krokami zbliża się Czarny Piątek, czyli Black Friday. Sieci handlowe szykują na ten dzień sporo promocji dla klientów. W tym roku po raz pierwszy obowiązywać będzie dyrektywa Omnibus. Poniżej wyjaśniamy wszelkie szczegóły odnośnie tegorocznego Black Friday.

Black Friday 2023. Skąd wzięło się to święto?

Black Friday do Europy przywędrował ze Stanów Zjednoczonych. To dzień, który następuje po Święcie Dziękczynienia, które Amerykanie obchodzą w czwarty czwartek listopada. Black Friday rozpoczyna zwykle szał zakupów, który trwa aż do Bożego Narodzenia. Sklepy starają się przyciągnąć klientów, oferując wiele produktów w atrakcyjnych cenach.

Black Friday 2023. Kiedy wypada?

Święto Dziękczynienia w 2023 r. odbędzie się 23 listopada. W związku z tym, Czarny Piątek w kalendarzu wypada 24 listopada.

Black Friday 2023. Dyrektywa Omnibus

Tegoroczny Czarny Piątek jest szczególny w Polsce z powodu wprowadzenia dyrektywy Omnibus, obowiązującej od 1 stycznia 2023 r. Dyrektywa Omnibus ma na celu zwiększenie ochrony konsumentów oraz walkę z nieuczciwymi praktykami sprzedażowymi, szczególnie podczas wyprzedaży i promocji. Zgodnie z tą dyrektywą, sprzedawcy są zobowiązani do podawania prawdziwych informacji o cenach w przejrzysty sposób, co ma zapobiegać stosowaniu sztucznych i nieprawdziwych promocji. Sprzedawca jest zobowiązany poinformować o najniższej cenie produktu z ostatnich 30 dni. Dyrektywa wprowadza również groźbę wysokich kar finansowych za nieprzestrzeganie tych zasad, które są nakładane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)​​​​​​​​.

Dyrektywa Omnibus ma znaczący wpływ na polski rynek e-commerce, ograniczając nieuczciwe praktyki w sklepach internetowych. Tegoroczny Black Friday i cały Black Week będą więc różniły się od poprzednich lat, gdyż sprzedawcy, którzy będą próbowali sztucznie podwyższać ceny przed wyprzedażami, mogą zostać ukarani przez UOKiK​​​.