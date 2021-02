- Od poniedziałku 22 lutego problem z działaniem usługi Twój e-PIT zgłaszają nam darczyńcy, którzy chcą przekazać naszej organizacji 1% swojego podatku – mówi Mikołaj Pisarski z Fundacji Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa. – Przez dwa dni dostaliśmy już kilkadziesiąt takich sygnałów. Niektórzy twierdzą, że wsparli nas w zeszłym roku, a mimo to nazwa naszej fundacji automatycznie nie uzupełniła się w formularzu. Inni zwracają uwagę, że na liście organizacji uprawnionych do otrzymania 1% nie działa wyszukiwanie: zarówno po nazwie, jak i numerze KRS. Listę co prawda można rozwinąć, ale wtedy nie obejmuje ona wszystkich organizacji. Brakuje nie tylko nas, ale też np. Warsaw Enterpreis Institute. Dzięki temu, że dbamy o dobry kontakt z naszymi darczyńcami, wiemy o problemie, ale nie znamy jego rzeczywistej skali. Wiele organizacji może nawet nie być świadomymi występowania błędu, który może pozbawić ich części środków z 1%.

Świadoma jest na pewno Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, która zamieściła na swojej stronie komunikat uprzedzający potencjalnych darczyńców o błędzie. Według jego treści, problem wystąpił 22 lutego i jest przejściowy.

Dzień później na facebookowym profilu Twój -e-PIT podobny problem zgłosiła jednak podatniczka, która nie mogła przekazać 1% swojego podatku Fundacji Siepomaga.

Twój e-PIT: Lista OPP urywa się na literze L

Sprawdziłem te sygnały, logując się do usługi Twój e-PIT na prywatne konto. Wydaje się, że część kłopotów występuje tylko u niektórych podatników lub została zażegnana. Mój formularz został poprawnie uzupełniony o nazwę organizacji, którą wsparłem w zeszłym roku. Automatyczny wybór mogłem zmienić, wpisując na liście nazwę lub numer KRS innej organizacji. Potwierdziło się natomiast, że przy próbie rozwinięcia listy nie wyświetlają się wszystkie fundacje i stowarzyszenia. Zarówno w przeglądarce Google Chrome, jak i Mozilla Firefox, lista urywa się na literze „L”. Ostatnią wyświetlaną pozycją jest „Lepszy start”. Aby wesprzeć organizację na dalszą literę alfabetu, muszę wpisać część jej nazwy lub numeru KRS.

Jak przekazać 1 procent podatku, gdy występuje błąd

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” poinformowała, że interweniowała w sprawie niepoprawnego działania publicznej usługi do rozliczań podatkowych. „Zespół Pomocy Technicznej Twój e-PIT zapewnia o przywróceniu funkcjonalności platformy” – czytamy na jej stronie.

- Myślę, że to błąd architektury rządowej strony do rozliczania PIT-ów – dodaje Mikołaj Pisarski z Instytutu Misesa. - Zgłaszaliśmy go na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej. Usłyszeliśmy, tu cytat: „wiemy o tym problemie, ale nie wiemy, czy zostanie naprawiony”. Na szczęście niektórym naszym darczyńcom udało się w końcu poprawnie rozliczyć PIT. Doradzaliśmy im ponowne zalogowanie się do usługi lub wyczyszczenie plików cookies w przeglądarce, ale przypominamy także o alternatywnych metodach rozliczenia podatku poprzez np. program Pitax.

Podatniczce, która nie mogła przekazać pieniędzy Fundacji Siepomaga, obsługa usługi Twój e-PIT poradziła ponowne zalogowanie.

Wydaje się więc, że mimo utrudnień można wesprzeć wybraną przez siebie organizację. W razie błędu pierwszym krokiem powinno być ponowne zalogowanie się do usługi. Można też spróbować wyczyścić ciasteczka w przeglądarce. Jeśli na rozwijanej liście nie możemy znaleźć naszej organizacji, warto próbować wpisywać poszczególne słowa z jej nazwy lub jej numer KRS. Zawsze pozostają też alternatywne sposoby rozliczenia PIT-ów przez internet – poza wspomnianym programem Pitax, można skorzystać np. z narzędzia PIT Format 2020 lub rządowych e-Deklaracji. Pamiętajmy jednak, że tylko Twój e-PIT zawiera propozycję gotowego rozliczenia, przygotowaną przez Krajową Administrację Skarbową, zaś inne sposoby rozliczenia podatku dochodowego wymagają wypełnienia formularza samemu.

Tuż przed publikacją artykułu lista organizacji nadal urywała się na literze "L"; aby wybrać którąś z pozostałych organizacji, należało wpisać część jej nazwy lub numeru KRS. Czy pozostałe problemy zostały już ostatecznie naprawione? Zapytaliśmy Ministerstwo Finansów, czekamy na odpowiedź.