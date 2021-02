Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że ulga się im nie należy. Argumentem w tej sprawie był art. 27f ust. 6 ustawy o PIT , który odnosi się do podatników utrzymujących dzieci pełnoletnie (niezdolne do samodzielnej egzystencji i uczące się do 25. roku życia). Fiskus zwrócił uwagę, że w przepisie tym jest zastrzeżenie, że w takim przypadku ulga należy się podatnikom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny. Ten zaś – zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359) – obciąża jedynie opiekunów prawnych w linii prostej (wstępni, np. rodzice, dziadkowie, i zstępni, np. dzieci, wnuki). W tym przypadku opiekunowie są krewnymi w linii bocznej i w związku z tym nie mają prawa do ulgi – wyjaśnił dyrektor.