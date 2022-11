Zmiany w wyposażeniu celi w 2023 r. Jakie przedmioty może posiadać osadzony i czy może pograć na konsoli [GALERIA]

1/7 Skazany ma prawo do odpowiednich warunków bytowych, pomieszczeń i odpowiednich warunków higieny. Osadza się go w celi mieszkalnej wieloosobowej lub jednoosobowej. Pomieszczenia udostępnione dla więźniów, a w szczególności pomieszczenia przeznaczone do spania są urządzone w sposób respektujący ludzką godności i tak dalece, jak to jest możliwe - prywatność oraz spełniają wymogi zdrowotne i higieniczne.