Rada Ministrów planuje zmienić wzór protokołu z kontroli osobistej, pobieżnej oraz ze sprawdzenia pojazdu lub ładunku. W formularzu ma się pojawić nowy punkt 11: „Kopię protokołu otrzymałem. Data i podpis osoby kontrolowanej”.

Kontrola osobista więźnia – nowe zasady wydawania protokołu

Chodzi o wprowadzenie do załącznika obowiązku wydania osobie kontrolowanej kopii protokołu, razem z potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu każdy, kogo skontrolowano m.in. w celi więziennej, będzie miał prawo dostać dokument z przebiegu kontroli – tak jak to już działa w innych służbach, np. ABW, CBA, SOP czy Straży Granicznej.Kontrola osobista więźnia – nowe zasady wydawania protokołu

W tym celu rząd chce znowelizować rozporządzenie dotyczące działań funkcjonariuszy Służby Więziennej i wzoru protokołu z kontroli osobistej, pobieżnej oraz ze sprawdzania pojazdów i ich ładunku (Dz.U. poz. 1522). Informacja o tym projekcie znalazła się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Projekt to odpowiedź na postulat Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zmiana przepisów Służby Więziennej po interwencji RPO

RPO od dawna podnosi kwestię pełnego wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2017 r. (sygn. akt K 17/14). TK uznał wtedy, że przepisy regulujące kontrolę osobistą w służbach mundurowych są niezgodne z Konstytucją, bo nie określają jasno jej granic i nie przewidują możliwości zaskarżenia do sądu.

Po tym wyroku wprowadzono w 2018 r. częściową nowelizację przepisów. Nie wdrożono jednak wszystkich niezbędnych zmian RPO trzykrotnie więc interweniował.