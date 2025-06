Obecnie opłata ta wynosi 300 zł i jest uregulowana w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 2003 r., chociaż tak naprawdę obowiązuje już od 1998 r. (ówczesne rozporządzenie MS utraciło moc na skutek wejścia w życie rozporządzenia z 2003 r.). Wskazana kwota została wówczas ustalona m.in. w odniesieniu do wysokości minimalnej płacy wynoszącej 500 zł brutto. Aktualnie minimalne wynagrodzenie to 4666 zł, co sprawia, że kwota 300 zł nie odzwierciedla realnych kosztów postępowania. Zdaniem MS wzrost opłaty nie spowoduje jednak nadmiernego obciążenia obywateli zainteresowanych wniesieniem sprawy z oskarżenia prywatnego. Nową kwotę ustanowiło rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 10 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego (Dz.U. z 2025 r. poz. 770).

Wydatki w sprawach z oskarżenia prywatnego