Rzecznik praw obywatelskich kwestionuje przepisy regulujące uzyskiwanie zezwoleń na utrwalanie wizerunku obiektów strategicznych, a więc na fotografowanie obiektów wojskowych. Jego zdaniem powinny się one mieścić w ustawie, a nie w rozporządzeniu.

To w ustawie, a nie w rozporządzeniu, należy zapisać przypadki, w jakich nie ma potrzeby uzyskiwania pozwoleń na utrwalanie wizerunku obiektów strategicznych, których fotografowanie zostało zakazane na podstawie ustawy o obronie Ojczyzny (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 248 ze zm.) – podkreśla w piśmie do ministra obrony narodowej rzecznik praw obywatelskich.

Prof. Marcin Wiącek nie po raz pierwszy zgłasza swoje zastrzeżenia wobec przepisów, które wprowadziły zakaz fotografowania, filmowania czy też utrwalania w inny sposób obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa czy też obiektów resortu obrony narodowej. W swoich wcześniejszych wystąpieniach zwracał uwagę m.in. na ich niezgodność z art. 54 ust. 1 ustawy zasadniczej, który zapewnia każdemu m.in. pozyskiwanie informacji. RPO uważa bowiem, że zagwarantowana w tym przepisie wolność została ograniczona bez konstytucyjnie legitymowanego powodu.

W swoim najnowszym wystąpieniu adresowanym do Władysława Kosiniaka-Kamysza prof. Wiącek podnosi z kolei problem konstytucyjności rozporządzenia ministra obrony narodowej z 27 marca 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 432). W tym akcie zostały zawarte zasady wydawania zezwoleń na fotografowanie, filmowanie lub utrwalanie w inny sposób obrazu lub wizerunku obiektów objętych zakazami. Rozporządzenie stanowi, że takie zezwolenia wydaje się na wniosek zainteresowanej osoby lub podmiotu.

Ponadto określa ono przypadki, w których nie trzeba ubiegać się o ich wydanie. Problem polega na tym, że zawarte w ustawie upoważnienie do wydania rozporządzenia nie zawiera umocowania do uregulowania tych wyjątków. Ustawa pozwala bowiem ministrowi na określenie w drodze rozporządzenia jedynie trybu oraz terminów wydawania zezwoleń na fotografowanie.

RPO przypomina, że z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika, że rozporządzenie ma wykonywać ustawę, a nie uzupełniać ją w sposób samoistny, regulując kwestie pominięte przez ustawodawcę. Tymczasem, pisze prof. Wiącek, kwestionowane przepisy rozporządzenia uzupełniają ustawę o treści, których w niej brak.

Zezwolenia na robienie zdjęć obiektom wojskowym w sprzeczności z konstytucją

RPO ma wątpliwości także co do przepisu rozporządzenia, który stanowi, że wniosek o wydanie zezwolenia na utrwalanie obiektów zawiera imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości. Prof. Wiącek uważa, że wymóg ten pozostaje w kolizji m.in. z art. 51 ust. 1 konstytucji, z którego wynika, że nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. ©℗