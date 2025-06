Choć prawo dopuszcza możliwość prowadzenia mediacji w sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy i stomatologów, to nie określa już, jakie skutki rodzi zawarcie ugody. W rezultacie sądy lekarskie zamiast umarzać postępowania między stronami, które same się dogadały, co najwyżej uwzględniają wynik ugody we własnym rozstrzygnięciu. To zaś powoduje, że po polubowne metody zakończenia sporu w tego typu sprawach sięga się stosunkowo rzadko (patrz: infografika). Dzieje się tak nawet pomimo pozytywnego nastawienia samych zainteresowanych wobec tej metody rozstrzygania konfliktu oraz wysokiej jej skuteczności. Ugodą kończy się ok. 70 proc. takich postępowań.

– Mediacja coraz częściej wskazywana jest jako najbardziej pożądany sposób zakończenia sporu, ponieważ pozwala wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące dla obu stron. Z tego względu uwzględnienie instytucji mediacji w ustawie o izbach lekarskich spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem zarówno środowiska lekarzy, jak i pacjentów – mówi Jolanta Pietrkiewicz-Knecht, radca prawny oraz ekspertka w dziedzinie prawa medycznego z kancelarii WKB Lawyers.