Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności skarbowej. Procedura zgłoszenia wniosku

Wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności można złożyć przed pierwszym przesłuchaniem sprawcy przez finansowy organ postępowania przygotowawczego. Sprawca może zgłosić go na piśmie lub ustnie do protokołu. Przed złożeniem wniosku, organ postępowania musi poinformować sprawcę o możliwości poddania się odpowiedzialności.

Jakie korzyści daje dobrowolne poddanie się odpowiedzialności?

1. Ustalenie wysokości kary: Finansowy organ postępowania przygotowawczego, np. naczelnik urzędu skarbowego, ma możliwość negocjacji z sprawcą wysokości kary grzywny. Dzięki temu kara może być niższa, niż standardowo wynikałoby to z przepisów.

2. Zmniejszenie konsekwencji: Sprawca, który dobrowolnie poddaje się odpowiedzialności, w większości przypadków nie będzie musiał przechodzić przez pełne postępowanie sądowe. Wyrok kończący sprawę ma taką samą moc prawną jak orzeczenie sądowe, ale nie skutkuje wpisem do Krajowego Rejestru Karnego.

3. Uniknięcie recydywy: Uiszczenie kary grzywny w drodze dobrowolnego poddania się odpowiedzialności nie prowadzi do uznania sprawcy za recydywistę skarbowego. To oznacza, że taki przypadek nie będzie traktowany jako przestępstwo powtórzone, co może mieć pozytywne konsekwencje w przyszłości.

Co należy uiścić przy składaniu wniosku?

Przy składaniu wniosku sprawca zobowiązany jest do zapłaty kilku kwot:

Należności publicznoprawnej (np. zaległych podatków lub opłat), jeśli uszczuplenie tej należności wynikało z przestępstwa.

Kary grzywny – co najmniej jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia w przypadku przestępstwa skarbowego lub jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia w przypadku wykroczenia skarbowego.

Kosztów postępowania – także w formie zryczałtowanej.

W niektórych przypadkach może być konieczne zapłacenie równowartości przepadłych przedmiotów lub zgoda na ich przepadek.

Zasady cofnięcia wniosku

Sprawca może cofnąć wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, ale tylko po upływie miesiąca od jego złożenia. Jeśli wniosek został już wniesiony do sądu, nie jest możliwe jego cofnięcie. W razie cofnięcia wniosku, wpłacone kwoty zostaną zatrzymane do zakończenia postępowania jako zabezpieczenie na pokrycie możliwych kar i kosztów postępowania.

Kto decyduje o przyjęciu wniosku?

Jeśli sprawca zgłosi wniosek, finansowy organ postępowania przygotowawczego (np. naczelnik urzędu skarbowego) może wystąpić do sądu z wnioskiem o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Sąd orzeka o tym niezwłocznie, a sprawca zostaje poinformowany o decyzji.

W przypadku, gdy sąd odmawia przyjęcia wniosku, sprawca ma prawo do zażalenia na tę decyzję do organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania.

Jakie są skutki prawne, gdy osoba dobrowolnie podda się odpowiedzialności skarbowej?

Po wydaniu prawomocnego wyroku, który zatwierdza dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, sprawca nie zostaje wpisany do Krajowego Rejestru Karnego. Dodatkowo uiszczenie kary grzywny w ramach tej procedury nie jest traktowane jako recydywa skarbowa, co stanowi istotne ułatwienie dla sprawcy w przyszłości.

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej skarbowej to rozwiązanie, które pozwala na zakończenie sprawy w sposób uproszczony, umożliwiając negocjowanie warunków kary, a także minimalizując przyszłe konsekwencje prawne.