TK w składzie pięcioosobowym pochylił się nad skargą konstytucyjną wniesioną przez obywateli, którzy twierdzili, że naruszone zostało m.in. ich konstytucyjne prawo do sądu. Jak tłumaczyli, doszło do tego, gdyż nie przyjęto ich skargi kasacyjnej. SN stwierdził bowiem, że skarżący nie wykazali, aby w ich sprawie wystąpiło istotne zagadnienie prawne, co jest jedną z przesłanek przyjęcia skargi. Pozostałe to: potrzeba wykładni przepisów budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów oraz nieważność postępowania. Zaskarżony do TK przepis stanowi również, że skarga kasacyjna musi zostać przyjęta do rozpoznania, gdy jest „oczywiście uzasadniona”. Autorzy wystąpienia do TK uznali, że tak sformułowany art. 3989 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego narusza konstytucję w zakresie, w jakim uzależnia dostępność merytorycznego rozpoznania skargi kasacyjnej od spełnienia niedookreślonych i ocennych przesłanek.

Prawo do sądu nie zostało naruszone