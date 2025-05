Każdy, kogo dotkną skutki ustawy o przywróceniu ładu konstytucyjnego w sądownictwie, będzie mógł poskarżyć się do Sądu Najwyższego na przyporządkowanie go do określonej grupy sędziów. To jedna ze zmian wprowadzonych do projektu ustawy o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego na podstawie prawa przez uregulowanie skutków uchwał KRS podjętych w latach 2018–2025.

Jak informowaliśmy w poniedziałkowym numerze DGP, resort zdecydował się wprowadzić do pierwotnego projektu kilka zmian, w tym m.in. zlikwidować skargę nadzwyczajną, za to pozostawić przepisy o tzw. prezydenckim teście niezależności oraz Izbę Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Ponadto do projektu dodano przepisy, które pozwolą tzw. neosędziom odwołać się do SN od obwieszczenia ministra sprawiedliwości zawierającego wykaz osób, których dotkną z mocy prawa skutki projektowanej ustawy. Chodzi o zaszeregowanie do jednej z trzech grup – tzw. grupy zielonej, w skład której wejdą początkujący sędziowie, grupy żółtej, do której ustawodawca zaliczy sędziów awansowanych po ocenie przez niekonstytucyjną Krajową Radę Sądownictwa, lub grupy czerwonej, czyli osób, które przyszły do zawodu sędziowskiego z innych zawodów prawniczych.

Odwołania rozpozna Sąd Najwyższy