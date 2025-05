Prawo zakazuje wjazdu pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem na drogi leśne nieoznakowane drogowskazami dopuszczającymi tego typu ruch (art. 161 kodeksu wykroczeń). Tymczasem dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska pokazują, że wręcz lawinowo rośnie liczba tych, którzy nic sobie z tego zakazu nie robią. W 2020 r. bezprawnych, ujawnionych wjazdów do lasów państwowych było ponad 37 tys. W roku 2024 odnotowano ich już ponad 57 tys. Dla pełnego obrazu statystykę trzeba by uzupełnić o wjazdy do lasów prywatnych, na pola uprawne i pastwiska. Problemem zajęła się sejmowa komisja ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

– Ta sytuacja powoduje zniszczenie cennych zasobów przyrodniczych, ale też niepokój ludzi, którzy boją się wyjść na drogi leśne, boją się iść na spacer. Służba Leśna nie ma takich możliwości, żeby dogonić czy zidentyfikować te pojazdy, jako że one nie mają numerów rejestracyjnych. Kierowcy są najczęściej ubrani w kaski, często w kominiarki. Są po prostu nie do rozpoznania. Co my możemy z tym zrobić? Mam takie wrażenie, że problem się nasila, a my jesteśmy trochę bezsilni – mówiła na posiedzeniu komisji posłanka Dorota Niedziela (KO), wicemarszałkini Sejmu.