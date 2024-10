Umożliwienie dwustronnej komunikacji elektronicznej w toku procesu karnego zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości. Właśnie zaprezentowało założenia do zmian w procedurze karnej, które mają na to pozwolić.

Od marca br. funkcjonuje przepis pozwalający sądowi w postępowaniu karnym i wykroczeniowym na doręczanie pism przez umieszczenie ich w portalu informacyjnym (133a kodeksu postępowania karnego). Ścieżka ta jest ograniczona jednak tylko do korespondencji kierowanej do prokuratora oraz obrońcy i pełnomocnika będących adwokatami lub radcami prawnymi, a także do Prokuratorii Generalnej. Tymczasem, jak podnosi resort sprawiedliwości, istnieje techniczna możliwość pozwalająca taką komunikację prowadzić w obie strony, co już wcześniej postulowała m.in. Naczelna Rada Adwokacka.

Zgodnie z przygotowywaną nowelizacją k.p.k. ma umożliwić wnoszenie wybranej korespondencji elektronicznej także do sądu. Będzie to dotyczyło wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, środków odwoławczych i odpowiedzi na nie, a także pism w toku postępowania odwoławczego. Jednocześnie w ocenie projektodawców zasadne jest, aby wnoszenie pism tą drogą miało charakter fakultatywny, pozostawiając wybór formy podmiotowi uprawnionemu. Oznacza to, że składanie papierowych pism procesowych poprzez biuro podawcze lub za pośrednictwem poczty byłoby nadal dopuszczalne.

Ministerstwo planuje również rozszerzenie grupy adresatów, do której sądy mogą doręczać pisma poprzez umieszczenie ich treści w portalu informacyjnym o inne niż do tej pory podmioty będące stronami postępowania. Wybór takiego sposobu doręczeń należałby jednak do strony, która oświadczenie w tym zakresie składałaby za pośrednictwem portalu informacyjnego, opatrując je podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym.

W założeniu Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwienie składania pism przez portal informacyjny ma ułatwić wykonywanie czynności procesowych, obniżyć ich koszty oraz pozytywnie wpłynąć na sprawność i szybkość postępowania. Umożliwienie zaś doręczeń w tej formie pism stronom innym niż obrońcy czy prokuratorzy ma istotnie usprawnić pracę sądów przez odciążenie pracowników sekretariatów sądowych z pracochłonnej obsługi korespondencji papierowej, zmniejszyć wydatki z tytułu doręczenia korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego, a także ułatwić stronom odbiór korespondencji bez konieczności wizyty w urzędzie pocztowym.

Przedstawione założenia przewidują także szersze otwarcie wymiaru sprawiedliwości na komunikację elektroniczną w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych poprzez upoważnienie ministra sprawiedliwości do określenia elektronicznej formy przekazywania wniosków inicjujących dane postępowanie także z państwami, w stosunkach z którymi podobne instrumenty dotąd nie funkcjonują.©℗