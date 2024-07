Epic Games może uruchomić sklep z aplikacjami działający na urządzeniach z systemem operacyjnym iOS. Będzie to pierwsza alternatywa dla App Store’u należącego do producenta iPhone’ów.

Epic Games deklaruje gotowość udostępnienia sklepu w ciągu kilku miesięcy – o ile nie będzie dalszych przeszkód ze strony Apple. Jak informuje, zielone światło od cyfrowego giganta przyszło bowiem po dwukrotnej odmowie zatwierdzenia nowego sklepu.

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem – Akt o rynkach cyfrowych (DMA) największe platformy internetowe, uznane przez Komisję Europejską za strażników dostępu, muszą zapewnić innym firmom sprawiedliwe zasady konkurowania, a konsumentom swobodę wyboru. Jednym ze strażników dostępu jest właśnie Apple, co oznacza dla niego obowiązek dopuszczenia konkurencyjnych sklepów dla iPhone’ów i iPadów. Big tech ogłosił wprawdzie zgodność swoich usług z wymogami DMA, w praktyce jednak firmy chcące skorzystać z uprawnień wynikających z aktu napotykają przeszkody. W związku z tym Komisja Europejska prowadzi dochodzenie, sprawdzając m.in., czy warunki stawiane przez Apple sklepom z aplikacjami alternatywnym wobec App Store’u nie naruszają DMA.

Firma Epic Games ujawniła, że przed zatwierdzeniem wprowadzenia jej sklepu z aplikacjami na urządzenia z systemem iOS Apple kwestionował podobieństwo interfejsu Epic Games Store do App Store. Chodziło m.in. o to, że wygląd i położenie przycisku „Zainstaluj” w nowym sklepie były, zdaniem big techu, zbyt podobne do przycisku „Pobierz” w App Store.©℗