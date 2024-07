Krajowa Administracja Skarbowa chce rozwijać w latach 2024–2028 swoje usługi. Na przykład do końca tego roku ma się pojawić aplikacja mobilna e-Urząd Skarbowy na telefon – poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Przypomnijmy, że o planach udostępnienia takiej aplikacji mówił już w lutym br. Marcin Łoboda, szef KAS. Informował, że aplikacja ma się pojawić jeszcze w tym roku (patrz: „Już można składać zeznania za 2023 r. Rusza też akcja Twój e-PIT”, DGP nr 33/2024).

PIT rozliczysz na smartfonie

Dzięki tej aplikacji podatnicy będą mogli skorzystać z usług e-US na swoich smartfonach, a w przyszłym roku będą mogli rozliczyć się w ten sposób z PIT za 2024 r., korzystając z usługi Twój e-PIT.

Nowe sposoby płacenia podatków

Z opublikowanego właśnie komunikatu MF wynika, że do końca 2024 r. zostanie uruchomiony nowy sposób płacenia podatku w e-US. Będzie go można uiścić nie tylko przelewem lub blikiem (jak obecnie), lecz także za pomocą posiadanych kart, np. kredytowej.

Do końca 2024 r. ma również zostać udostępniony jeden numer infolinii KAS do kontaktów z urzędem skarbowym. Natomiast już od sierpnia 2024 r. pilotażowo, w wybranych urzędach skarbowych, podatnicy będą mogli uiszczać opłatę skarbową na rzecz jednostki samorządowej z wykorzystaniem dostępnego w US kodu QR.

Ponadto do końca 2024 r. zostaną udostępnione:

zaktualizowana wersja testowa Aplikacji Podatnika KSeF (aplikacja ma umożliwiać wystawianie, odbieranie i przeglądanie e-Faktur, zarządzanie uprawnieniami),

wszystkie struktury logiczne dotyczące plików JPK i broszury do tych struktur,

kreatory plików służące do rejestracji i sprawozdawczości przez operatorów platform internetowych (którzy mają obowiązek zbierać i przesyłać do KAS informacje o dochodach uzyskiwanych za ich pośrednictwem przez internautów). Na Podatki.gov.pl powstanie podstrona z informacjami i odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

KAS wdroży też zmiany na platformie PUESC. Będą one dotyczyć m.in. e-Decyzji akcyzowych, e-Decyzji celnych i systemu e-Granica.©℗