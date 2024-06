Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk uchylił w maju polecenia, które nakładały na prokuratorów obowiązek uczestnictwa w postępowaniach w sprawach transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samem płci oraz aktów urodzenia dziecka, w których jako rodzice wpisane są osoby tej samej płci - poinformowała w piątek Prokuratura Krajowa.

Uchylenie wcześniejszych poleceń Prokuratury Generalnej

Uchylone zostały polecenie Zastępcy Prokuratora Generalnego z 18 stycznia 2017 r. oraz polecenia Dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego PK z 12 lutego 2020 r. oraz z 17 stycznia 2020 r., które zobowiązywały również prokuratorów do prezentowania stanowiska negującego możliwość dokonania takiej transkrypcji.

Stanowisko Prokuratora Krajowego poparł Prokurator Generalny Adam Bodnar.

Stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie uznania stanu cywilnego

"Akty stanu cywilnego i wiążące się z nim normy dotyczące małżeństwa należą do kompetencji państw członkowskich. Wykonywanie tych kompetencji przez państwo nie może jednakże naruszać prawa UE do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich, co powinno skutkować uznaniem stanu cywilnego osoby, ustalonego w innym państwie członkowskim (poszanowanie godności jednostki art. 1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej)" - zaznaczyła w komunikacie prok. Anna Adamiak, Rzecznik Prasowy Prokuratora Generalnego.

Prokuratorzy wspierają uznanie związków jednopłciowych zawartych w UE

Wynika z tego, że Prokurator Krajowy i Prokurator Generalny postulują uznanie na terytorium Polski stanu cywilnego osoby, który został ustalony w innym kraju członkowskim UE i pozostaje w związku jednopłciowym. (PAP)

Autorka: Malwina Tkacz

