Trybunał Sprawiedliwości UE uznał w czwartek w odpowiedzi na pytanie sądu niemieckiego, że zgodnie z rozporządzeniem o produktach biobójczych środki dezynfekujące nie mogą być reklamowane jako "przyjazne dla skóry". Chodzi o produkt oferowany przez sieć drogerii dm.

Promowanie BioLYTHE jako ekologicznego środka dezynfekującego

Sieć ta oferowała do sprzedaży środek dezynfekujący BioLYTHE. Na etykiecie zamieszczonej na tym produkcie było napisane: "Ekologiczny uniwersalny środek dezynfekujący o szerokim spektrum działania", "dezynfekcja skóry, rąk i powierzchni zewnętrznych", "skuteczny przeciwko koronawirusowi SARS” oraz „przyjazny dla skóry, bio, bez alkoholu".

Niemieckie stowarzyszenie zwalczania nieuczciwej konkurencji uważa, że jest to nieuczciwa reklama, która narusza rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych i zwróciło się z tą sprawą do sądów w RFN.

Regulacje dotyczące reklamy produktów biobójczych

Zgodnie z rozporządzeniem reklama produktu biobójczego nie może zawierać zwrotów "produkt biobójczy niskiego ryzyka", "nietoksyczny", "nieszkodliwy", "naturalny", "przyjazny dla środowiska", "przyjazny dla zwierząt" ani "jakichkolwiek podobnych wskazań". Sąd niemiecki zwrócił się z zapytaniem do TSUE, czy zwrot "jakichkolwiek innych wskazań" obejmuje wszelkie wskazania w reklamie produktów biobójczych, które odnoszą się do tych produktów w sposób mogący wprowadzać użytkownika w błąd, minimalizując to ryzyko, a nawet zaprzeczając jego istnieniu.

Opinia TSUE na temat zwrotu 'przyjazny dla skóry'

TSUE odpowiedział na to pytanie twierdząco. Uznał też, że zwrot "przyjazny dla skóry" ma pozytywną konotację, więc nie tylko oznacza, że produkt nie jest niebezpieczny, ale też może sugerować, że może być korzystny dla skóry. Taki zwrot wprowadza w błąd i nie może być stosowany.

Ostateczna decyzja niemieckiego sądu

Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd w Niemczech.

Z Brukseli Magdalena Cedro (PAP)

mce/ ap/