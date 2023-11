Podwyższenie stawek wynagrodzeń dla biegłych oraz taryf zryczałtowanych o 30,49 proc. w stosunku do obecnie obowiązujących zakłada projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym.

Zgodnie z nowymi propozycjami stawka godzinowa dla osoby sporządzającej opinię dla sądu ma wynieść od 1,67 proc. do 2,36 proc. liczonych od kwoty bazowej wynagrodzenia dla osób na kierowniczych stanowiskach państwowych. W przypadku ekspertów posiadających tytuły naukowe w zależności od ich stopnia stawka wyniesie od 3,33 proc. do nieco ponad 5 proc. Przewidziano także możliwość podwyższenia wynagrodzenia do aż 95 proc. kwoty bazowej, gdy przemawiają za tym szczególne okoliczności.

Wysokość wynagrodzeń biegłych sądowych wielokrotnie była przedmiotem zaniepokojenia rzecznika praw obywatelskich, który w kwietniu br. w piśmie do MS wskazywał, że ich zarobki nie były waloryzowane od kilkunastu lat. Profesor Marcin Wiącek alarmował również, że po planowanym na 1 stycznia 2024 r. wzroście płacy minimalnej wynagrodzenie biegłych znajdzie się poniżej tego nowego progu. Według niego mogłoby to skutecznie zniechęcać doświadczonych ekspertów do składania wniosków o wpis na listę biegłych, co w konsekwencji mogłoby prowadzić do znaczącego pogorszenia się jakości wymiaru sprawiedliwości.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia resort sprawiedliwości przyznał rację tym argumentom. Jako obszar szczególnie narażony na brak doświadczonych ekspertów wskazano sprawy związane z wypadkami medycznymi.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r.©℗