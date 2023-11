„Jeżeli zaś chodzi o wyroki, to mogę zapewnić, że (…) te wyroki, te orzeczenia co do zasady pozostają w polskim porządku prawnym. Dbamy o stabilność prawa, dbamy o stabilność orzeczeń, nie wyobrażamy sobie, żeby powiedzieć, że wraz z usunięciem tych sędziów czy zobowiązaniem ich do ponownego wystartowania w konkursach miały upaść wyroki przez nich wydane” – powiedział Markiewicz.