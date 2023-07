Wejdą w życie od 7 lipca do 13 sierpnia 2023 r.

8 sierpnia 2023 r.

Zasady udzielania pomocy

Rozporządzenieministra funduszy i polityki regionalnej z 12 lipca 2023 r. w sprawie udzielania mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom pomocy na usługi doradcze oraz na udział w targach w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027(Dz.U. z 24 lipca 2023 r. poz. 1399).

Omówienie: Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego województwa objętego regionalnym programem na lata 2021–2027 i jest udzielana na usługi doradcze oraz na udział w targach.

Przedsiębiorca składa wniosek do podmiotu udzielającego pomocy. Do wniosku załącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na odpowiednich unormowań ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

9 sierpnia 2023 r.

Zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 7 lipca 2023 r. w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na ochronę prawną przez funkcjonariusza Służby Więziennej (Dz.U. z 25 lipca 2023 r. poz. 1409).

Omówienie: Rozporządzenie określa tryb postępowania oraz sposób dokumentowania przez funkcjonariusza Służby Więziennej kosztów poniesionych na ochronę prawną w przypadkach, o których mowa odpowiednich przepisach ustawowych, a także podmioty właściwe w sprawie zwrotu kosztów.

Zgodnie z regulacjami rozporządzenia, zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną funkcjonariusza, następuje na pisemny wniosek funkcjonariusza, który je poniósł.

Wniosek funkcjonariusz składa drogą służbową do kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w której pełni służbę.

Funkcjonariusz zajmujący wyższe stanowisko kierownicze w Służbie Więziennej składa wniosek drogą służbową do właściwego przełożonego.

11 sierpnia 2023 r.

Dokumenty związane z posiadaniem broni

Rozporządzenieministra spraw wewnętrznych i administracji z 28 czerwca 2023 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z posiadaniem broni (Dz.U. z 11 lipca 2023 r. poz. 1316).

Omówienie: W załącznikach do rozporządzenia określono wzory: legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni.