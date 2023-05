Sędzia Zbigniew Kapiński będzie nowym prezesem Izby Karnej Sądu Najwyższego. We wtorek prezydent Andrzej Duda powołał go na to stanowisko - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Kapiński zastąpi na tej funkcji sędziego Michała Laskowskiego, którego trzyletnia kadencja upływa 26 maja.

Sędzia Zbigniew Kapiński będzie nowym prezesem Izby Karnej Sądu Najwyższego. We wtorek prezydent Andrzej Duda powołał go na to stanowisko - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Kapiński zastąpi na tej funkcji sędziego Michała Laskowskiego, którego trzyletnia kadencja upływa 26 maja. Zgodnie z procedurą prezydent dokonał tego wyboru spośród trzech kandydatów przedstawionych mu przez Zgromadzenie Sędziów Izby Karnej. Oprócz Kapińskiego kandydatami na prezesa byli: Michał Laskowski i Kazimierz Klugiewicz. Dotychczasowy prezes Izby Karnej sędzia Laskowski orzeka w SN od grudnia 2009 r., drugi kontrkandydat Kapińskiego, sędzia Klugiewicz, został powołany do SN w sierpniu 2011 r., zaś sam Kapiński został powołany do SN w czerwcu 2022 r., już po reformie Krajowej Rady Sądownictwa. Przed powołaniem do SN, sędzia Kapiński orzekał od 2001 r. w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Wcześniej był sędzią m.in. Sądu Rejonowego w Siedlcach. Komentując ten wybór w rozmowie z PAP rzecznik SN Aleksander Stępkowski podkreślił, że Kapiński jest sędzią z bardzo dużym doświadczeniem i cieszy się dużym uznaniem w środowisku. "Wydaje mi się, że Izba Karna będzie teraz kierowana bardzo pewną ręką, co pozwoli nie tylko na jej sprawne funkcjonowanie, ale również na unikanie konfliktów i ogólne łagodzenie napięć, których, niestety, w Sądzie Najwyższym wciąż nie brakuje. Jestem bardzo dobrej myśli" - powiedział Stępkowski. Jest data rozprawy w TK ws. sporu kompetencyjnego między prezydentem a SN Zobacz również Jak podał SN, zadowolenie wyraziła I prezes tego sądu Małgorzata Manowska. "Bardzo się cieszę z tej nominacji. Zbigniew Kapiński jest powszechnie szanowany jako znakomity sędzia o uznanych kompetencjach merytorycznych. Jednocześnie jest cenionym dydaktykiem, nauczycielem wielu pokoleń aplikantów. W moim przekonaniu jest znakomicie przygotowany do kierowania Izbą Karną i z całą pewnością jego prezesura pozwoli na wyciszanie emocji oraz zaowocuje sprawnym funkcjonowaniem izby" – powiedziała Manowska.(PAP) autorzy: Mateusz Mikowski, Marcin Jabłoński autorzy: Mateusz Mikowski, Marcin Jabłoński