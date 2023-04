Cieszę się, że książeczka o przygodach Misia Adwokata jest szeroko komentowana. A że każdy widzi w niej to, co chce? To dowodzi, że miś – jak to adwokat – musi sobie radzić w różnych, nieraz trudnych sytuacjach. Kreatywność i bogata wyobraźnia są cechami dobrego adwokata. Miś inspiruje. I dobrze - mówi w rozmowie z DGP Przemysław Rosati prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Miś z książki dla dzieci, przez którą adwokatura chce trafić do najmłodszych, na internetowych forach bywa obiektem drwin. Co pan odpowie krytykom? Akcja została świetnie przyjęta nie tylko w środowisku adwokackim. Zainteresowanie przedszkoli i szkół jest ogromne. Nigdy wcześniej żadna akcja adwokatury nie przyciągnęła tylu uczestników. Cieszę się, że książeczka o przygodach Misia Adwokata jest szeroko komentowana. A że każdy widzi w niej to, co chce? To dowodzi, że miś – jak to adwokat – musi sobie radzić w różnych, nieraz trudnych sytuacjach. Kreatywność i bogata wyobraźnia są cechami dobrego adwokata. Miś inspiruje. I dobrze.