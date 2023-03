Matka karmiąca dziecko piersią ma prawo do dodatkowej przerwy w wymiarze 30–45 minut każdego dnia egzaminu adwokackiego lub radcowskiego. By z niego skorzystać, musi wystąpić z wnioskiem do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej i przedłożyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt karmienia piersią.

Jak zauważa rzecznik praw obywatelskich prof. Marcin Wiącek w wystąpieniu do ministra sprawiedliwości, nie ma możliwości refundowania takiego zaświadczenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Koszt prywatnej wizyty lekarskiej wynosi od 150 zł do 300 zł.