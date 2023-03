Brak takiego wyłączenia – w połączeniu z poprzednią wersją definicji działalności windykacyjnej – sprawiał, że zawodowi pełnomocnicy, aby wystawić w imieniu klienta wezwanie do zapłaty (od czego uzależnione są dalsze kroki prawne), musieliby zarejestrować działalność windykacyjną. Inaczej – na co zawracała uwagę np. Naczelna Rada Adwokacka – narażaliby się na odpowiedzialność karną w postaci pozbawienia wolności do dwóch lat. Bo taką karę przewiduje projekt za wykonywanie czynności windykacyjnych bez licencji. Spod ustawy zostaną wyłączeni również doradcy restrukturyzacji.

Podobne wątpliwości sygnalizowano w stosunku do banków i telekomów mających własne struktury windykacyjne. Po zmianach z projektu jasno wynika, że ustawa nie obejmie banków, SKOK-ów, instytucji kredytowych i zakładów ubezpieczeń.