W wyroku z 9 marca 2023 r. Wielka Izba 17 sędziów w sprawie L.B. przeciwko Węgrom (skarga nr 36345/16) uznała stosunkiem głosów 15 do 2, że doszło do naruszenia art. 8 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego).

W wyniku nowelizacji z 2006 r. ustawy o administracji podatkowej dodano Krajowemu Urzędowi ds. Podatków i Ceł obowiązek publikowania listy „głównych dłużników podatkowych”. Zawiera ona dane osobowe osób, których zaległości podatkowe przekraczają 10 mln forintów w okresie dłuższym niż 180 dni. Publikacja miała następować na stronie internetowej organu. Ustawodawca uznał tę poprawkę za niezbędną i uzasadnił rozszerzenie kategorii danych osobowych podatników podlegających publikacji o dłużników podatkowych tym, że niezapłacone podatki nie są tylko kwestią zaległości, ale mogły być również wynikiem zachowań naruszających obowiązki uiszczania danin publicznych. W skardze do trybunału L.B. wskazał, że jego nazwisko i adres zamieszkania zostały opublikowane na liście „głównych dłużników podatkowych”, i podniósł naruszenie przez organ prawa do poszanowania prywatności. Wskazał, że publikacja jego nazwiska na liście miała na celu ośmieszenie go i poniżenie w oczach opinii publicznej.