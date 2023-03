Przypomnijmy, że Adam Synakiewicz to sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie, o którym zrobiło się głośno po tym, jak na łamach DGP opisaliśmy, że orzekając w jednej ze spraw odwoławczych, zdecydował się na własną rękę zbadać zgodność z prawem powołania sędziego, który wyrokował w I instancji i który został powołany na urząd z rekomendacji obecnej KRS. Synakiewicz zrobił to, odwołując się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Za to działanie został na wiele miesięcy odsunięty od orzekania.