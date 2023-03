W połowie lutego KE poinformowała o wszczęciu postępowania przeciwko Polsce, Malcie i Słowenii z powodu sprzecznego z dyrektywą usługową całkowitego zakazu reklamy działalności przedstawicieli zawodów prawniczych. NRA skierowała w odpowiedzi pismo do KE. Chodziło o naruszenie art. 24 dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 376, str. 36) (dalej: dyrektywa usługowa) w zakresie, w jakim Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) zakazuje adwokatom korzystania z wszelkich form dostarczania informacji handlowej.

- Ograniczenia dotyczące reklamy usług prawnych utrudniają rozwój biznesu i pozyskiwanie klientów. Utrudniają one również rozwój reklamy w sieciach społecznościowych, utrudniając tym samym przejście do ery cyfrowej" – napisała KE w komunikacie. Ponadto Komisja podkreśliła, że zakaz ten jest sprzeczny z dyrektywą usługową. - Wykazano, że ograniczenie takich barier regulacyjnych w usługach świadczonych przez podmioty gospodarcze zwiększa konkurencję i dynamikę sektora, co prowadzi do efektywniejszej alokacji zasobów i niższych cen dla konsumentów.

Naczelna Rada Adwokacka dostrzegła konieczność dostosowania Kodeksu Etyki Adwokackiej do wymogów stawianych przez wspomniany artykuł dyrektywy usługowej. Dziś pismo do Thierry’ego Bretona, komisarz ds. rynku wewnętrznego Komisji Europejskiej skierował Przemysław Rosati, prezes NRA. Możemy w nim przeczytać, że NRA podejmuje konsekwentne działania zmierzające do zrealizowania tego celu poprzez implementowanie do Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu zmian w zakresie przyjęcia przepisów dotyczących informacji handlowych, zgodnie z art. 24 dyrektywy usługowej oraz procedurą przewidzianą w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334) (dalej: u.z.u.k.z.p.c.U.E.) i w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/958 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów 2 (Dz. Urz. UE L 173 z 09.07.2018, str. 25).

Wstępny projekt, zgodnie z wymogami art. 24 dyrektywy usługowej, znosi wszelkie całkowite zakazy dotyczące korzystania z informacji handlowych przez adwokatów. - Najważniejszym celem Naczelnej Rady Adwokackiej jest bowiem to, by wprowadzane przepisy były zgodne z prawodawstwem unijnym, tj. były niedyskryminacyjne, uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym i proporcjonalne – możemy przeczytać w piśmie.

Co więcej, NRA zaznacza, że zakończenie tych działań planowane jest na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej 26-28 maja 2023 roku. Obecnie przygotowywane jest uzasadnienie projektu obejmujące m.in. ocenę zgodności przepisów regulacyjnych dotyczących informacji handlowych z zasadami proporcjonalności, uzasadnionego i niedyskryminującego charakteru. Kolejny etap zaplanowany jest na marzec i kwiecień 2023 r. Będzie on obejmował konsultacje wewnętrzne i zewnętrzne projektu. Wyniki tych konsultacji posłużą do ostatecznego ukształtowania projektu.

Źródło: NRA, ISBnews, DGP