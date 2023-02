W wyroku izby z 9 lutego 2023 r. w sprawie C8 (Canal 8) przeciwko Francji (skargi nr 58951/18 i 1308/19) Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał jednogłośnie, że nie doszło do naruszenia artykułu 10 (wolność słowa) Europejskiej konwencji praw człowieka. Skargi dotyczyły dwóch decyzji francuskiego organu ds. radiofonii i telewizji (Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA) o nałożeniu kar na kanał telewizyjny C8 za treści pokazane w programie „Touche pas à mon poste”. Jest to talk-show nadawany częściowo na żywo i produkowany przez H2O Productions. Program wielokrotnie wywoływał kontrowersje i był przedmiotem wielu skarg widzów do CSA.

7 grudnia 2016 r., w ramach powtarzającego się segmentu mającego na celu pokazanie widzom, co dzieje się poza anteną, skarżąca spółka wyemitowała klip, w którym prowadzący Cyril Hanouna, udając, że to gra, spowodował, że jedna z prezenterek programu z zamkniętymi oczami położyła rękę na jego spodniach tuż nad genitaliami, bez widocznego ostrzeżenia lub wyrażenia zgody. W związku z klipem wniesiono ponad 1350 skarg do CSA. Kolejna fala skarg dotyczyła rozmowy telefonicznej prowadzonej 18 maja 2017 r. przez gospodarza programu z siedmioma rozmówcami odpowiadającymi na ogłoszenie, które zamieścił na portalu randkowym. W ogłoszeniu, które było zatytułowane „Mężczyzna szuka związków bez tabu”, podawał się on za osobę biseksualną.