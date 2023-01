Naruszenie zasad ekonomiki procesowej oraz wpływanie w „bałamutny sposób na dane sprawozdawcze, jakie Trybunał przedstawia opinii publicznej i innym organom państwa” – takie zarzuty wobec Julii Przyłębskiej sformułował w uzasadnieniu zdania odrębnego złożonego do jednego z orzeczeń Mariusz Muszyński, wiceprezes TK. Ponadto określił ją byłą prezes trybunału oraz stwierdził, że podejmując pewne decyzje w zakresie kierowania pracami sądu konstytucyjnego tylko pozornie poprawia jego statystyki, tworząc publiczne wrażenie, że trybunał orzeka.

To nie pierwszy raz, kiedy to wiceprezes TK podważa prawo Przyłębskiej do stania na czele tego organu. Muszyński był bowiem jednym z sześciu sygnatariuszy skierowanego do niej listu, w którym sędziowie TK domagali się zwołania Zgromadzenia Ogólnego w celu wyłonienia kandydatów na prezesa. Uważają, że kadencja Przyłębskiej na tym stanowisku wygasała z dniem 20 grudnia ub.r., a więc po upływie sześciu lat. Sama zainteresowana natomiast prezentuje pogląd, że ma prawo kierować TK do momentu aż przestanie być sędzią TK, a więc do grudnia 2024 r. Po treści zdania odrębnego Mariusza Muszyńskiego można jednak odnieść wrażenie, że to oświadczenie Przyłębskiej wcale nie uspokoiło sytuacji w TK.

Eksperci pytani o to, co dzieje się w sądzie konstytucyjnym nie kryją, że są już tym zmęczeni i podkreślają, że doszliśmy do niespotykanego wcześniej poziomu absurdu prawnego.

- Im szybciej zdamy sobie sprawę z tego, że zamiast trybunału, o którym mowa w konstytucji, mamy twór fasadowy, który z perspektywy składu, zasad i postępowania dalece odbiega od rzetelnego standardu właściwego dla tego typu instytucji, tym mniejsze zniszczenia systemowe będziemy mieli w kraju – komentuje prof. Maciej Gutowski, adwokat. Jego zdaniem lepsza byłaby sytuacja, gdybyśmy w ogóle nie mieli trybunału.