Powiedzmy sobie szczerze: stawanie przed sądem, w jakimkolwiek charakterze, nawet dla dorosłej osoby jest stresujące. Pomyślmy o tym, co czuje dziecko, które zazwyczaj jest dodatkowo w trudnej sytuacji życiowej. Często w sprawach, w których dzieci są wysłuchiwane, w tle tli się konflikt między rodzicami, który naraża je na dodatkowy stres. Nie wspomnę o drastycznych przypadkach (przecież niestety nie tak rzadkich), w których dziecko pada ofiarą przemocy domowej czy na tle seksualnym. Teoretycznie są przepisy – zarówno w sprawach karnych, jak i cywilnych – które mają chronić najmłodszych i zapewnić im odpowiednie warunki wysłuchania czy przesłuchania. Niestety, jak to zwykle bywa, regulacje to jedno, a praktyka to zupełnie osobna kwestia. Prawnicy i organizacje zajmujące się prawami dzieci wciąż podkreślają, że wymiar sprawiedliwości cały czas nie jest przyjazny wobec dziecka. A jedną z najbardziej palących kwestii nadal jest ta dotycząca losowego przydzielania sędziów do poszczególnych spraw, która jest szczególnie niekorzystna zwłaszcza w sprawach dotyczących małoletnich. Nie każdy sędzia ma wiedzę i predyspozycje do tego, by prowadzić tego typu postępowania, nie każdy czuje się w nich dobrze. To raczej dość normalne, trudno oczekiwać, by sędzia był dobry w każdym obszarze. Tym bardziej trudno jednak zrozumieć, po co na siłę utrzymywać stan, w którym sprawami dotyczącymi dzieci muszą zajmować się przypadkowe osoby?