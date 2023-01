Jak wskazuje autorka opracowania dr Sławomira Kotas-Turoboyska, z analizy akt wynika, że sądy rodzinne przy orzekaniu rozwodu decydują się jednocześnie powierzyć władzę rodzicielską obojgu rodzicom. Tak stało się w niemal połowie badanych postępowań. Zdecydowanie najczęściej miejscem zamieszkania dziecka staje się jednak równocześnie miejsce zamieszkania matki (82 proc. spraw). Jedynie w 3,3 proc. przypadków sądy dochodziły do wniosku, że rodzice powinni sprawować opiekę naprzemienną. W przeważającej części postępowań wraz z orzeczeniem rozwodu rozstrzygano jednocześnie kwestię alimentów dla małoletniego. Dane o skuteczności tego obowiązku nie są jednak zbyt optymistyczne – z analizy akt wynika, że tylko w ok. 48 proc. przypadków świadczenia trafiały do dziecka bezproblemowo. W pozostałych sprawach konieczne było wszczęcie egzekucji, która nie zawsze okazywała się skuteczna.