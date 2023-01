W ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) Polska będzie miała do wydania ok. 7,9 mld euro. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na dofinansowanie działań badawczo-rozwojowych polskich przedsiębiorstw oraz wsparcie uczelni i start-upów. Zgodnie z unijnymi przepisami nad wydatkowaniem środków z funduszy europejskich mają czuwać komitety monitorujące z udziałem rządu, samorządów, partnerów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych. Komitety zatwierdzają metodykę i kryteria wyboru projektów do finansowania i przeprowadzają coroczny przegląd wykonania programów finansowanych przez UE.