Nowelizacja wzbudziła spore kontrowersje wśród ekspertów, wątpliwości budzi również sam kształt nowego prawa. Odnosząc się do nowej, poprawionej wersji projektu (nie została ona na razie opublikowana), RCL zaznaczyło, że najważniejsze kwestie wciąż nie zostały zmienione. W projekcie zawarto np. definicje ojcostwa, macierzyństwa i rodzicielstwa. Pojawia się więc pytanie, czy – skoro mamy do czynienia z aktem rangi ustawowej – intencją projektodawców jest zmiana obecnie obowiązujących definicji z k.r.o. i uznanie, że urzędnicy powinni rozumieć je w inny sposób. RCL ostrzega, że chaos będzie wówczas jeszcze większy, bo nie będzie wiadomo, do jakich aktów prawnych odwoływać się w trakcie załatwiania spraw urzędowych.