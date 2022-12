Obywatel zwrócił się do wójta gminy z prośbą o wyjaśnienia. Okazało się, że dowód został unieważniony ze względu na zmianę danych w rejestrze PESEL. Wtedy, zgodnie z ustawą z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz. 671), po 120 dniach dokument zostaje unieważniony. Jak wyjaśniają przedstawiciele Biura RPO, wszystkiemu zawinił błąd w systemie. – Z przedstawionego nam stanu faktycznego wynika, że przy migracji danych (w 2015 r.) z dotychczasowych systemów do nowego Systemu Rejestrów Państwowych doszło do błędu polegającego na nieprzeniesieniu nazwiska rodowego zainteresowanego. Ten błąd wyszedł na jaw przy okazji zawierania przez niego związku małżeńskiego, a jego naprawienie, tj. dodanie nazwiska rodowego w rejestrze PESEL, zostało uznane przez organ ewidencyjny za podstawę do unieważnienia dowodu osobistego wydanego w 2013 r. – informuje Anna Kabulska z Biura RPO