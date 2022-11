Jak zaznacza dr Mariusz Dobijański, prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Resocjalizacji, który zwrócił uwagę na negatywne zjawisko, problemem jest przede wszystkim to, że nieletnich nie doprowadza się do ośrodków. I to nawet w momencie, gdy wszystkie niezbędne formalności zostaną dopełnione. Co za tym idzie, nie mogą oni korzystać z terapii, możliwości resocjalizacji i powrotu na właściwą ścieżkę działania. Pogłębia się za to ich demoralizacja, bo pozostają w niesprzyjającym resocjalizacji środowisku.