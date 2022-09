Badając skargę, ETPC podkreślił stopień psychicznego cierpienia, jakiego doświadczyła skarżąca. Trybunał nie miał wątpliwości, że jej strach był prawdziwy, a J.I. jest ogromnie straumatyzowana jako ofiara wielokrotnych gwałtów w młodym wieku. Dlatego też władze chorwackie miały wynikający zarówno z prawa krajowego, jak i z europejskiej konwencji obowiązek zainicjowania i przeprowadzenia właściwego dochodzenia w sprawie jej zgłoszeń i obaw. Co więcej, władze nie spróbowały nawet podejść do sprawy w sposób całościowy, z uwzględnieniem problemu przemocy domowej i seksualnej, których ofiarą była skarżąca. Fakty te skłoniły trybunał do stwierdzenia naruszenia art. 3 konwencji wobec braku właściwego zbadania sprawy przez władze chorwackie.