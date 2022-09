Resort sprawiedliwości w odpowiedzi dla DGP zaznacza, że w ciągu ostatnich siedmiu lat uchwalono liczne przepisy , które pomagają chronić dzieci. Wskazuje m.in. na uruchomienie tzw. rejestru pedofilów, zaostrzenie kar za przestępstwa pedofilskie czy wydłużenie okresu, w którym ulegają one przedawnieniu (z 5 do 10 lat). Przypomina również, że we wrześniu 2021 r. został powołany zespół ds. przeciwdziałania przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę osób małoletnich. Jest on odpowiedzialny m.in. za przygotowywanie propozycji zmian legislacyjnych, analizę skuteczności obecnie obowiązujących rozwiązań oraz opracowywanie krajowego planu działania na rzecz przeciwdziałania przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę najmłodszych i kontrolę jego wdrażania.