Myślę, że od uchwały 7 sędziów NSA z 30 czerwca br. (sygn. akt I OPS 1/22), która jednoznacznie stwierdza, że „źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego, jest norma prawa powszechnie obowiązującego, a nie skutki czynności prawnej dokonanej przez podmiot prawa cywilnego”, można było spodziewać się takich orzeczeń NSA, jak te z 29 sierpnia 2022 r. I będzie ich więcej. Mamy do czynienia ze zwrotem w linii orzeczniczej NSA. Fakt, to dość szokujący zwrot, ale w reprywatyzacji co dekadę dochodzi do nagłych zmian linii orzeczniczych sądów administracyjnych. Teraz wahadło przechyla się na rzecz całkowitej likwidacji reprywatyzacji. Gdybym miał przewidywać przyszłość, to za mniej więcej dekadę uchwałę o odmiennej treści podejmie poszerzony skład NSA, ale najpierw w samym NSA musi dojrzeć pomysł powrotu do dawnej linii orzeczniczej, bo skutki nowego podejścia NSA do problematyki zakupu roszczeń doprowadzą do nieprawdopodobnego chaosu i linia ta będzie musiała zostać zmieniona. Od wczesnych lat 50. bezspornie uważano, że roszczenia dekretowe, jako tzw. ekspektatywa ustanowienia użytkowania wieczystego, są zbywalne. Judykatura i orzecznictwo były w tej kwestii jednomyślne.