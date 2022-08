Przypomnijmy, że tymczasowo aresztowani do spotkania z kimkolwiek spoza zakładu potrzebują pozwolenia. W zależności od etapu postępowania zgodę wydaje prokurator lub sąd . Ten pierwszy - przed wniesieniem aktu oskarżenia, później to uprawnienie przechodzi na sąd. Zgoda na widzenie może obejmować jedno spotkanie lub konkretny okres, kiedy do odwiedzin może dochodzić wielokrotnie.