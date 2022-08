Wszystko dzięki wrzutce do kodeksu karnego dokonanej przy okazji nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego, która czeka już tylko na podpis prezydenta. Zmiany wprowadzają nowe przestępstwa. Za nawoływanie do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego zarówno obecnych jak i byłych „funkcjonariuszy organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego” albo funkcjonariusza Służby Więziennej - których udostępnienie może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa tych osób albo ich najbliższych - będzie można spędzić nawet 3 lata w więzieniu. Czyli dokładnie tyle, ile dziś grozi za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego.

Z kolei za podanie bez zgody policjanta czy strażnika więziennego takich informacji z życia prywatnego nowe prawo przewiduje nawet 5 lat więzienia, a za umieszczenie ich w internecie – nawet do 8 lat.