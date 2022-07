Ale po kolei. W I instancji warszawski Wojewódzki Sąd Administracyjny nie oszczędził specjalnie komisji weryfikacyjnej, bezlitośnie punktując w uzasadnieniu, dlaczego tok rozumowania, który doprowadził do uchylenia decyzji zwrotowej wydanej przez warszawski ratusz, jest błędny. W dużym skrócie: po pierwsze, komisja uznała, że organ dokonujący zwrotu nieruchomości miał obowiązek zbadać przesłankę posiadania gruntu przez potencjalnego właściciela nieruchomości albo jego następców prawnych. WSA zaznaczył jednak, że akurat w tym stanie prawnym przesłankę posiadania należałoby odnieść do przepisów dość zamierzchłych, obowiązujących w momencie wydania dekretu – a więc kodeksu Napoleona. Na tej podstawie doszedł zaś do wniosku, że organ wcale nie musiał formalnie badać, czy właściciel faktycznie włada gruntem. A zatem zarzut komisji jest chybiony i wynika z błędnej interpretacji. Po drugie, uchylenie decyzji zwrotowej opierało się na uznaniu, że jej wydanie przez warszawski ratusz „doprowadziło do skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym”. Chodziło o to, że beneficjentka decyzji nie tylko przeprowadziła bezprawne eksmisje lokatorów, lecz także m.in. drastycznie podnosiła czynsze, doprowadzając do zadłużenia. Wojewódzki Sąd Administracyjny zadał jednak dość zasadnicze pytanie: co ma do tego ratusz? Jak mógł w momencie wydawania decyzji przewidzieć, że właścicielka podejmie bezprawne działania wobec lokatorów? Nie ma tutaj tzw. adekwatnego wniosku przyczynowego, który musi zostać wykazany, by można było mówić o winie ratusza. Choć – jak słusznie zauważył i podkreślił sąd – działania właścicielki nie powinny pozostać bezkarne, ale do tego trzeba wytoczyć postępowanie przeciwko niej, a nie władzom Warszawy.